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2023
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Силуанов назвал неповышение налогов приоритетом для правительства
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Неповышение налогов является приоритетом для правительства России, чтобы бизнес инвестировал эти деньги в экономику, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы идем на то,... ПРАЙМ, 28.09.2023
налоги, экономика, новости, антон силуанов, налоги, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Неповышение налогов является приоритетом для правительства России, чтобы бизнес инвестировал эти деньги в экономику, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы идем на то, чтобы не повышать налоги, чтобы деньги оставались для бизнеса, и это тоже наш приоритет, поскольку у бизнеса есть возможности для того, чтобы эти деньги направлять на создание рабочих мест, на то, чтобы бизнес мог развиваться, инвестировать в те направления, которые поддерживаются государством", — сказал он на Московском финансовом форуме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.