МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Неповышение налогов является приоритетом для правительства России, чтобы бизнес инвестировал эти деньги в экономику, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. В Минфине рассказали о планах по налоговому соглашению с Турцией

"Мы идем на то, чтобы не повышать налоги, чтобы деньги оставались для бизнеса, и это тоже наш приоритет, поскольку у бизнеса есть возможности для того, чтобы эти деньги направлять на создание рабочих мест, на то, чтобы бизнес мог развиваться, инвестировать в те направления, которые поддерживаются государством", — сказал он на Московском финансовом форуме.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.