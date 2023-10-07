МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило ввести нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для услуг в отелях России, таких как: СПА, тренажерный зал, детская игровая комната, доступ к интернету и парковка, бассейн и услуги конференц-зала, сообщает ТАСС. Рынок бургеров в России двинулся в цене после повышения НДС

ТАСС объясняет, что Налоговый российский кодекс в 2022 году изменили и тем самым разрешили применять нулевую ставку НДС при размещении в гостиницах. При этом список дополнительных услуг, который включен в оплату номера, необходимо было пояснить. Сейчас такие услуги, как СПА, тренажерный зал, химчистка, детская комната, бассейн не входят в этот список и, соответственно, не могут рассчитывать на данную льготу.

В итоге, отельеры вынуждены были вести раздельный учет и уплачивать с таких услуг НДС в размере 20%, что приводило к "значительным неудобствам", заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Поэтому союз попросил Минэкономразвития скорректировать данную неточность, пишет ТАСС.

В министерстве предположили, что нулевой НДС на оговоренные услуги увеличит доходность гостиничных проектов, сократит издержки бизнеса и сдержит цены для клиентов отелей, заключило издание.