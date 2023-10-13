МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта, который предполагает дополнительное увеличение в 2024-2026 годах ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче природного газа. На рассмотрение Думы его планируется вынести 17 октября. Правительство пока не рассматривало увеличение НДПИ для нефтяников

Это позволит получить дополнительные доходы для федерального бюджета.

Для этого предусматривается повышение коэффициента ККГ, характеризующего изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок. В текущем году этот коэффициент составляет 134 как для "Газпрома", так и для независимых производителей газа.

Согласно законопроекту, коэффициент ККГ для "Газпрома" в первом полугодии 2024 года повысится до 303, а для независимых производителей — до 555, во втором полугодии — до 454 и 706 соответственно. В первом полугодии 2025 года этот показатель увеличится для "Газпрома" до 428, для независимых производителей — до 779, во втором полугодии — до 448 и 799 соответственно, а с 2026 года — до 464 и 863 соответственно.

Законопроект также предусматривает полное зачисление в федеральный бюджет доходов от налога на прибыль, полученных ОАО "Новатэк" в результате продажи акций дочерних обществ. Также изменяется размер скидки на котировку североморской нефти, используемой для определения налоговой ставки НДПИ в отношении сырой нефти.

В законопроекте увеличиваются ставки акцизов на табачную продукцию и табак для нагревания, а также на жидкости для электронных систем доставки никотина.

Повышаются также ставки акцизов на алкогольную продукцию, включая вина и игристые напитки. В результате, предполагается, что в федеральный бюджет поступят дополнительные средства в размере около 116,8 млрд. рублей в 2024 году, 127,3 млрд. рублей в 2025 году и 134,7 млрд. рублей в 2026 году. Дополнительные доходы также ожидаются от акцизов на табак, никотиносодержащую продукцию и алкогольную продукцию.