МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Налоговая служба России помогла вдвое повысить собираемость налогов в Киргизии и планирует сотрудничество с другими странами, сообщила пресс-служба ФНС по итогам ежегодной встречи Всемирного Банка и МВФ в Марокко, в которой принял участие глава российского ведомства Даниил Егоров. Комитет Госдумы одобрил сохранение налоговых льгот для иностранных компаний

В рамках встречи ФНС России организовала панельную сессию, посвящённую роли цифровых решений в налоговом администрировании для повышения налоговых доходов бюджета и развития экономики. На сессии Егоров рассказал, как цифровизация налогового администрирования изменила налоговый контроль.

"Работа с обратной связью является ключевым фактором в развитии налоговой службы, которая помогает налогоплательщикам и создаёт комфортные условия для ведения бизнеса", — цитирует пресс-служба главу ФНС.

Замглавы налоговой службы Киргизии Адилет Дубанаев рассказал на сессии о проекте технического содействия, который ФНС России реализует в его стране. "Внедрение таких решений, как АСК НДС-2 и система "Онлайн-ККТ", помогло более чем в два раза увеличить объём бюджетных поступлений в бюджет параллельно со снижением налоговых ставок", — сказал он. Налоговые ведомства России и Киргизии решили продлить это сотрудничество до 2026 года включительно.

Организованное Россией мероприятие посетили более 100 представителей иностранных налоговых и финансовых ведомств, а также международных финансовых организаций и банков развития. "Гости высоко оценили российский опыт, в том числе по модернизации систем налогового администрирования иностранных государств", — сообщает ФНС.

Кроме того, Егоров обсудил с региональным директором Всемирного Банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону перспективы технического содействия государствам этого региона в совершенствовании налогового администрировании. Также Егоров обсудил подготовку к подписанию меморандума о взаимодействии в области налогового администрирования с главой министерства финансов Сирии Кенаном Яги. "Стороны согласовали дальнейшие шаги по проведению обучающих семинаров и совершенствованию информационных систем налоговой администрации Сирии", — говорится в сообщении.