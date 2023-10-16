МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Ввод в России повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы более пяти миллионов рублей в год — так называемого "налога на богатых" — не отразился на числе плательщиков НДФЛ, а также не привел к уклонению от уплаты налогов, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов. Песков ответил на вопрос о прогрессивной шкале налогообложения

"Могу точно сказать, что количество плательщиков НДФЛ… у нас не уменьшилось. То есть те опасения, которые высказывались на этапе ее введения, не оправдались. Дополнительная ступенька не привела к уклонению и уходу в тень", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

Сазанов отметил, что налоговая база растет даже быстрее, чем инфляция. Так, если в 2022 году доходы от повышенной ставки составили 149 миллиардов, то по 2023 году оценка уже более 162 миллиардов, добавил он.

"Это происходит как из-за роста зарплат, так и за счет улучшения администрирования со стороны ФНС", — пояснил Сазанов.

Замминистра финансов также ответил на вопрос журналистов о большой доле налогообложения бедных за счет косвенных налогов. "Ваша логика понятна — чем ниже располагаемый доход, тем больше человек тратит на текущее потребление и меньше сберегает. Текущее потребление — это в основном товары, по которым уплачивается НДС и акциз. Поэтому чем ниже доход, тем больше доля косвенных налогов в процентах от него", — сообщил он.

Сазанов полагает, что здесь не требуютсяновации, которые бы стимулировали потребление за счёт сбережений. "Надо понимать, что сбережения — это источник инвестиций в экономике, который крайне важен для создания новых рабочих мест и долгосрочного экономического роста. Поэтому люди, которые сберегают часть своего дохода, а не пускают его на текущее потребление, не менее важны для экономики" — особенно сейчас, когда Россия отрезаны от внешних рынков, внутренние сбережения становятся основным источником инвестиций.

"Поэтому, если вы говорите о том, что необходимо вводить некую прогрессивную шкалу, которая бы дестимулировала сбережения и способствовала увеличению текущего потребления, — то это дорога в никуда. В конечном счете потенциал роста потребления иссякнет, а доступность инвестиционных ресурсов в экономике, в первую очередь для бизнеса, будет сильно ограничена. Это приведет в итоге к остановке экономического роста", — заключил он.

Россия с 2021 года перестала применять плоскую шкалу НДФЛ, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов на сумму более пяти миллионов рублей в год.