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2023
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Силуанов рассказал о возможном обсуждении изменения ставок базовых налогов
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Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном цикле, заявил... ПРАЙМ, 16.10.2023
налоги, экономика, новости, россия, минфин рф, антон силуанов, налоговые ставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном цикле, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять", — сказал он, выступая в Госдуме.
Силуанов также отметил, что получение бюджетом сверхдоходов банков потребовало бы изменения базовых налогов — сейчас таких планов нет, при этом Минфин может получить эту сверхприбыль через повышенные дивиденды в 2024 году.