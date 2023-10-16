МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном цикле, заявил министр финансов Антон Силуанов. В Минфине рассказали о последствиях введения "налога на богатых"

"Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять", — сказал он, выступая в Госдуме.

Силуанов также отметил, что получение бюджетом сверхдоходов банков потребовало бы изменения базовых налогов — сейчас таких планов нет, при этом Минфин может получить эту сверхприбыль через повышенные дивиденды в 2024 году.