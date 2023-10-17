МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума планирует во вторник рассмотреть в первом чтении законопроект, который в целях увеличения доходов федерального бюджета в 2024-2026 годах увеличивает налоговую нагрузку на газовую отрасль и повышает акцизы на табачную и алкогольную продукцию. В Совфеде оценили решение властей не поднимать налоги

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривается дополнительное увеличение с 1 января 2024 года ставки НДПИ при добыче горючего природного газа путем увеличения показателя ККГ, применяемого при ее расчете.

Также предусматривается зачисление в полном объеме в федеральный бюджет поступлений по налогу на прибыль, полученную "Новатэком" в результате реализации акций (долей участия) в своих дочерних компаниях, владеющих правом на экспорт сжиженного природного газа. Ставка налога на такую прибыль компании составит 20%.

Кроме того, уточняется величина дисконта к котировке North Sea Dated (Brent датированный), применяемой для определения ставки по НДПИ в отношении нефти, а применение индекса ЦСПБ (индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи) при определении налоговой ставки НДПИ для нефти переносится с 1 января 2024 года на 1 января 2025 года.

Одновременно с 1 января 2024 года примерно в 2-3 раза повышаются ставки акцизов на табачную продукцию и на жидкости для электронных систем доставки никотина, а на отдельные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года – в 1,2-3,2 раза.

Помимо этого, вносятся изменения в целях исключения двойного налогообложения ряда доходов, которые российские организации выплачивают иностранным компаниям, находящимся за пределами РФ. Это, в частности, касается процентных доходов, выплачиваемых экспортно-кредитным агентствам и банкам, доходов по договорам лизинга воздушных судов и об урегулировании претензий по ним, доходов от реализации морских судов, выплат за право трансляции международных спортивных соревнований и пользование развлекательным и спортивным контентом, лицензионных платежей.