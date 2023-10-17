МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе предусматривает дополнительное увеличение в 2024-2026 годах ставки НДПИ на природный газ. ГД в первом чтении исключила двойное налогообложение для некоторых компаний

Согласно пояснительной записке, эти изменения вносятся в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Для этого предусматривается повышение коэффициента ККГ, характеризующего изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок. В текущем году этот коэффициент составляет 134 как для "Газпрома", так и для независимых производителей газа.

Согласно законопроекту, коэффициент ККГ для "Газпрома" в первом полугодии 2024 года повысится до 303, а для независимых производителей — до 555, во втором полугодии — до 454 и 706 соответственно. В первом полугодии 2025 года этот показатель увеличится для "Газпрома" до 428, для независимых производителей – до 779, во втором полугодии − до 448 и 799 соответственно; а с 2026 года – до 464 и 863 соответственно.

В результате такой корректировки, согласно финансово-экономическому обоснованию, ожидаются дополнительные поступления в федеральный бюджет в размере порядка 116,8 миллиарда рублей в 2024 году, 127,3 миллиарда рублей в 2025 году, 134,7 миллиарда рублей в 2026 году.

Законопроект также предусматривает зачисление в полном объеме в федеральный бюджет поступлений по налогу на прибыль "Новатэка" от реализации акций (долей участия) в своих дочерних компаниях, владеющих правом на экспорт сжиженного природного газа. Ставка налога на такую прибыль составит 20%.

Кроме того, уточняется величина дисконта к котировке North Sea Dated (Brent датированный), применяемой для определения налоговой ставки НДПИ на нефть. В 2024 году дисконт снизится с 20 до 15 долларов за баррель, 2025 году – до 10 долларов, в 2026 году – до 6 долларов. А применение индекса ЦСПБ (индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи) при определении налоговой ставки НДПИ для нефти переносится с 1 января 2024 на 1 января 2025 года.