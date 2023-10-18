МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду обсудит ратификацию соглашения с правительством Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от налогообложения, сообщает пресс-служба кабмина. Песков ответил на вопрос о прогрессивной шкале налогообложения

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Султаната Оман об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения и Протокола к нему", — говорится в сообщении.

Соглашение и протокол к нему были подписаны в городе Маскате 8 июня 2023 года.

В начале июня оманское госагентство новостей ONA и российский Минфин сообщили, что правительства султаната Оман и России подписали в Маскате соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов для расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Тогда уточнялось, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали действовать с начала 2024 года.

Позже в июне замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией — ищет взаимоприемлемые решения. Однако в конце сентября он заявил, что Минфин России не планирует переговоры с Турцией по корректировке налоговых соглашений, так как не видит интереса с другой стороны.

В конце прошлого года Минфин сообщил, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию. Тогда Минфин объяснил, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.