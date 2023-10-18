2023-10-18T15:36:40+03:00
2023-10-18T15:36:40+03:00
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2023
https://1prime.ru/nalogy/20231018/842017143.html
Правительство предложило расширить механизмы налогового вычета
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Правительство предлагает расширить механизмы налогового вычета, распространив его на вклады долгосрочных сбережений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство... ПРАЙМ, 18.10.2023
налоги, экономика, новости, правительство рф, налоговый вычет, сбережения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство предлагает расширить механизмы налогового вычета, распространив его на вклады долгосрочных сбережений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении ключевого условия — срок вложения должен составить не менее 10 лет", — сказал он на заседании кабмина в среду.
По его словам, новые правила будут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению и вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с начала 2024 года.