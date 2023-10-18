МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство предлагает расширить механизмы налогового вычета, распространив его на вклады долгосрочных сбережений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В России обсудят соглашение с Оманом об устранении двойного налогообложения

"Правительство подготовило законопроект, совершенствующий механизм налогового вычета, расширяя возможности его применения при выполнении ключевого условия — срок вложения должен составить не менее 10 лет", — сказал он на заседании кабмина в среду.

По его словам, новые правила будут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению и вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с начала 2024 года.