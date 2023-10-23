МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая освобождает от НДФЛ единовременные выплаты, полученные в связи с награждением орденом "Родительская слава" или присвоением звания "Мать-героиня". Страховщики призвали расширить действие проекта о вычетах по НДФЛ

Первоначальная редакция освобождала от НДФЛ доходы физлиц в виде грантов, премий, призов и подарков в денежной или натуральной форме по результатам участия в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, оплаты стоимости проезда к месту их проведения и обратно, питания и временного проживания, полученных за счет региональных и местных бюджетов.

Комитет по бюджету и налогам в понедельник поддержал дополнительную поправку к законопроекту, внесенную председателем Госдумы Вячеславом Володиным, первым зампредом бюджетного комитета Ольгой Ануфриевой и первым зампредом комитета по экономической политике Надеждой Школкиной. Она освобождает от НДФЛ доходы в виде единовременного денежного поощрения, полученные гражданами в соответствии с указами президента РФ от 13 мая 2008 года № 775 и от 15 августа 2022 года № 558.

"У нас возникла такая странная ситуация, когда мы награждаем по указу (орденами – ред.) "Родительская слава", "Мать-героиня" и тут же берем с этого налог. Это совсем некрасиво и неправильно, …предлагается эту ситуацию исправить", — пояснила на заседании комитета Ануфриева.

Сейчас при награждении орденом "Родительская слава" выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей, медалью ордена "Родительская слава" – 200 тысяч рублей, а при присвоении звания "Мать-героиня" – 1 миллион рублей. При этом матери-героине вручаются орден "Мать-героиня" и грамота о присвоении такого звания.

На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 25 октября.