МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Продление "заморозки" роста налога на имущество организаций на федеральном уровне не планируется, однако регионы могут самостоятельно принимать решение исходя из экономических условий, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов. Минфин хочет отсрочить налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах

В прошлом году было введено временное ограничение кадастровой стоимости для расчета налога на имущество на 2023 год, но на федеральном уровне такое решение не будет продлеваться с 2024 года.

"Если они считают это необходимым и экономическая ситуация в субъекте это оправдывает, то они смогут принимать решение о заморозке, поскольку налог на имущество организаций зачисляется в полном объеме в доходы субъектов Российской Федерации", — добавил Сазанов. Он также отметил, что Минфин не вмешивается в порядок поступления доходов регионов.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей, Борис Титов, предложил установить предельный уровень роста налога на имущество организаций не более десяти процентов к предыдущему налоговому периоду.

Минфин готов рассмотреть идеи по расширению лимита роста данного налога.