2023-10-23T15:38:13+03:00
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2023
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Минск ожидает бюджетный трансфер из России в 640 миллионов долларов
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МИНСК, 23 окт — ПРАЙМ. Белоруссия в 2024 году рассчитывает на поступление бюджетного трансфера из России в размере примерно 640 миллионов долларов в эквиваленте в рамках... ПРАЙМ, 23.10.2023
финансы, налоги, экономика, новости, белоруссия, россия, налоговый маневр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 23 окт — ПРАЙМ. Белоруссия в 2024 году рассчитывает на поступление бюджетного трансфера из России в размере примерно 640 миллионов долларов в эквиваленте в рамках компенсации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"В составе доходов республиканского бюджета (на 2024 год – ред.) учтены поступления вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения в размере 1,5 миллиарда рублей (около 0,46 миллиарда долларов – ред.), бюджетного трансферта из России на компенсацию потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в 2,1 миллиарда рублей (около 0,64 миллиарда долларов – ред.), которые планируется направить нефтеперерабатывающим заводам в виде обратного акциза", — сказал министр, представляя в понедельник парламентариям страны пакет бюджетных законопроектов на будущий год.