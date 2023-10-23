МИНСК, 23 окт — ПРАЙМ. Белоруссия в 2024 году рассчитывает на поступление бюджетного трансфера из России в размере примерно 640 миллионов долларов в эквиваленте в рамках компенсации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Белоруссия заявила о желании производить самолеты вместе с Россией

"В составе доходов республиканского бюджета (на 2024 год – ред.) учтены поступления вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения в размере 1,5 миллиарда рублей (около 0,46 миллиарда долларов – ред.), бюджетного трансферта из России на компенсацию потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в 2,1 миллиарда рублей (около 0,64 миллиарда долларов – ред.), которые планируется направить нефтеперерабатывающим заводам в виде обратного акциза", — сказал министр, представляя в понедельник парламентариям страны пакет бюджетных законопроектов на будущий год.