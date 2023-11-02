МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Власти Аргентины заморозили налог нефтяникам

По его словам, которые передаются в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1, в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед министерством стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику.

"При этом базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля", — сообщил он.

При этом "повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется".

"Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется", — добавил замминистра.

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период до 30 ноября текущего года обеспечительный платеж.

Всего власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы. В интервью РИА Новости в октябре Сазанов предположил, что в случае если сборы по налогу на сверхприбыль превысят 300 миллиардов рублей, то это превышение будет максимум на 5%.