МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Переговоры с ОАЭ о налоговом соглашении продолжаются, после его подписания можно будет обсуждать исключение страны из "черного списка", заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Россияне стали меньше интересоваться недвижимостью в Дубае

"Переговоры по заключению с ОАЭ нового соглашения об избежании двойного налогообложения, которое будет распространять свое действие на частный бизнес, продолжаются. Если новое соглашение будет подписано, то следующим шагом можно будет обсуждать исключение ОАЭ из "черного списка", — приводятся слова Сазанова в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1.

В конце прошлого года Минфин сообщал, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию. Тогда Минфин объяснил, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.

В июне Сазанов сообщил, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией — ищет взаимоприемлемые решения. Однако в конце сентября он заявил, что Минфин России не планирует переговоры с Турцией по корректировке налоговых соглашений, так как не видит интереса с другой стороны. Тогда же Сазанов сообщил, что Минфин РФ увязывает пересмотр своего "черного списка" офшоров и возможность исключения из него ОАЭ с заключением налогового соглашения с этой страной.