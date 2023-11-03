МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о приостановлении действия отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения с иностранными государствами, совершающими в отношении России недружественные действия, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль

Документ законодательно закрепляет частичную приостановку налоговых соглашений с недружественными странами.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами и поручил МИД РФ уведомить эти страны о такой приостановке, а кабмин — внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Среди этих стран США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Португалия, Австрия, Болгария, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Румыния, Чехия, Черногория, Македония, Литва, Швейцария, Люксембург, Кипр, Греция, Мальта, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и Япония.