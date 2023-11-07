МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Литва вынуждена ввести налог на дождь с целью покрыть огромные расходы на оборону и помощь Киеву, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков агентству РИА Новости. СМИ: Литва хочет запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц

Согласно новому закону, который вступит в силу в январе 2024 года, некоторым лицам придется платить за дождевую воду.

По словам политика, Литва вводит налог на дождь ради новых немецких танковых батальонов.

Ранее Министерство обороны Германии заявило о том, что ФРГ перебрасывает в Литву 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны с целью сохранить дислоцирование войск на местах в среднесрочной перспективе.

"Литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы. При этом в стране бастуют учителя. Но вместо того, чтобы за счёт нового налога удовлетворить требования учителей литовские власти видимо будут содержать новые немецкие танковые батальоны", — отметил Шендерюк-Жидков.

Политик также подчеркнул, что рост расходов на оборону и поддержку Украины приведет к планируемому дефициту бюджета Литвы в следующем году, что составит 2,9 процента от ВВП.

В 2018 году "дождевой сбор" или налог на дождь появился в Польше с целью борьбы с засухой.