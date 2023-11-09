МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение доработать предложенный предложенных Минфином законопроект о поправках в Налоговый кодекс, которые позволят закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов, сообщил РБК. Правительству предложили ввести налоговый вычет за покупку электромобиля

По данным издания, изменения будут рассматривать 9 ноября.

Отмечается, что нововведения касаются регулирования трансфертного ценообразования, то есть сделок между взаимозависимыми лицами, перемещающими часть прибыли в пользу компаний и зарегистрированными в государствах с низкими налоговыми ставками. Поправки позволят расширить круг таких лиц, скорректировать правила доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках, а также повысить штрафы за нарушения.

Кроме того, планируется смягчить последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения.

Законопроект предполагает увеличение штрафов за нарушения правил трансфертного ценообразования. Так штрафы в части внешнеэкономических операций составят не менее 500 тысяч рублей. В перечень взаимозависимых лиц войдут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Также предусмотрено взимание налога по ставке 15% на любые услуги и работы, оказываемые российским компаниям иностранными взаимозависимыми лицами, что фактически приравнивается к ставке на дивиденды.