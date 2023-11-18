МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Менее двух недель осталось у россиян на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок их уплаты за 2022 год — заплатить необходимо до окончания этого дня. Минфин США позволил физлицам и юрлицам платить налоги и пошлины в России

Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено. При этом базовая ставка платежа зависит от вида объекта налогообложения.

Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.

Заплатить налоги можно как удаленно — через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС — так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.