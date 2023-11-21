МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. ФНС работает над упрощенным порядком предоставления налогового вычета за спорт, лечение и обучение, механизм заработает с 2025 года, сообщил руководитель ведомства Даниил Егоров в интервью РБК. Россиянам напомнили, за какими выплатами следует обратиться до конца года

"Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков. Вторая задача — максимально ускорить процесс за счет автоматизации. Теперь идем дальше — принят закон, который касается социальных вычетов. Мы в течение 2024 года будем апробировать и тестировать информационную систему и каналы связи с источниками данных о лечении, обучении, фитнесе и так далее", — рассказал глава ФНС.

Также он отметил, что по НДФЛ уже сократили сроки возврата средств, а по НДС больше 80 процентов возвращают в течение месяца

Правительство России в декабре 2014 года предлагало упростить получение социальных налоговых вычетов без обязательного заполнения налоговой декларации. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в 2015 году.

В 2022 году к имеющимся на тот момент основаниям прибавились вычеты за спортивно-оздоровительные услуги. Для их оформления необходимо подтвердить получение этих услуг, прикрепив подтверждающие расходы документы: копии договоров и кассовых чеков об оплате услуг. В службе обещают освободить налогоплательщиков от этой необходимости.