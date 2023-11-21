МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем работника налоговых органов назвал ФНС России одним из самых инновационных ведомств, отметив, что использование современных технологий в работе службы значительно повысило эффективность и прозрачность администрирования, улучшило условия для бизнеса. Мишустин доложил Путину о росте экономики на три процента к концу года

"Сегодня ФНС России является одним из самых инновационных ведомств и продолжает динамично развиваться. Использование современных информационных технологий, электронных сервисов и инструментов значительно повысило эффективность и прозрачность администрирования, упростило взаимодействие с налогоплательщиками, улучшило условия для ведения бизнеса", — говорится в поздравлении Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.

Важно, отметил премьер, что в ведомстве уделяется большое внимание подготовке молодых квалифицированных кадров, многое делается и для повышения уровня финансовой грамотности людей.

"Более трёх десятилетий вы обеспечиваете финансовую стабильность и экономическую безопасность нашей страны. Профессионализм, компетентность и ответственность позволяют вам успешно справляться с решением стратегических задач, стоящих перед службой, осуществлять контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства, противодействовать правонарушениям", — отмечено в обращении главы кабмина.

Мишустин добавил, что благодаря чёткой и слаженной работе ФНС обеспечивается формирование бюджетов всех уровней, реализуются национальные проекты, выполняются социальные обязательства перед гражданами.

Премьер поблагодарил сотрудников и ветеранов ФНС "за преданность интересам страны и неравнодушное отношение к делу" и поздравил их с профессиональным праздником.