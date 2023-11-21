МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. ФНС продолжает работу над механизмом обеспечительной блокировки активов для тех, кто уклоняется от уплаты налогов, рассказал глава ФНС России Даниил Егоров изданию РБК. Глава ФНС раскрыл причину налоговых претензий к блогерам

По данным издания, инициатива была предложена еще в 2021 году и направлена против "уклонистов", которые распродают имущество, выводят капитал и проводят процедуру банкротства во время налоговой проверки. В настоящее время налоговые органы могут применять обеспечительные меры только после проверки и принятия решения о привлечении к ответственности, что дает уклоняющимся налогоплательщикам время для вывода средств.

В статье отмечается, что до 50 миллиардов рублей уходит из-под налогообложения из-за действий недобросовестных налогоплательщиков.

Егоров предложил механизм "ретроспективного условного государственного залога" для изменения ситуации. Глава ФНС заверил, что предприятия и бизнес не будут останавливать свою работу из-за блокировки активов.

"Теперь это условный залог не на момент возникновения налогового обязательства, а на момент открытия проверки. Это обеспечительная мера для предотвращения вывода имущества — основных средств. При этом бизнес работает так же, как работал", — подчеркнул Егоров.

При этом, по словам Егорова, говорить о "поголовном налоговом терроре" при проверках ФНС нельзя, так как проверки открываются только при наличии определенных мотивов.