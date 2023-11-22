МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что поступления по налогу на сверхприбыль в ноябре текущего года "существенно возрастут", заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Новак оценил переход нефтяных месторождений России на налоговый режим НДД

"В этом году у нас действует порядок, когда налог платится с сокращенной в два раза ставкой. Из 300 миллиардов рублей, которые мы рассчитывали получить, пока поступило 40 миллиардов. Но уверены, что в ноябре эта сумма существенно увеличится", — сказал министр, комментируя вопрос сенатора о прогнозе планируемых поступлений и некоторых поступающих обращениях компаний.

Он также обратил внимание на то, что когда вводился налог на сверхприбыль, то "определяли тот уровень сверхдоходов, исходя из базы 2022-2021 годов к 2019-2018 годам". "То есть те ресурсы, которые заработали в 2022 году и 2021 году, являлись сверхресурсами, дополнительной базой для налогообложения. Поэтому деньги должны быть у предприятий", — добавил министр.

"Если (у компаний — ред.) ресурсов нет в текущем году, то этот налог можно заплатить в следующем, но, конечно, в два раза увеличенной ставкой для налога. Поэтому предприятие само должно выбрать, какой путь для него более оптимален", — заключил глава Минфина.

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период до 30 ноября текущего года обеспечительный платеж.