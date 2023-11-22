МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует подписать обновленное налоговое соглашение с Малайзией в январе 2024 года, сообщил журналистам замминистра Алексей Сазанов. Совфед исключил двойное налогообложение ряда выплат иностранным компаниям

В конце прошлого года Минфин сообщал, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией. Как поясняло тогда министерство, целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.

"Мы получили решение правительства о подписании соглашения об избежании двойного налогообложения. Соответственно, в январе, я думаю, что мы подпишем", — сказал Сазанов, комментируя вопрос о том, как проходят переговоры по налоговому соглашению с Малайзией.

Он также обратил внимание, что текст соглашения уже подготовлен. "Здесь зависит от позиции коллег — когда они готовы будут подписываться. Все регламентные процедуры выполнены, соответственно, в начале следующего года — январь-февраль — мы точно подпишемся. Мы будем планировать на январь, а дальше все зависит от позиции коллег", — добавил Сазанов.

В июне Сазанов рассказывал, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией — ищет взаимоприемлемые решения. Однако в конце сентября он заявил, что Минфин России не планирует переговоры с Турцией по корректировке налоговых соглашений, так как не видит интереса с другой стороны. Тогда же Сазанов сообщил, что Минфин РФ увязывает пересмотр своего "черного списка" офшоров и возможность исключения из него ОАЭ с заключением налогового соглашения с этой страной.