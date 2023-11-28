2023-11-28T20:53:27+03:00
2023-11-28T20:53:27+03:00
2023-11-28T20:53:27+03:00
2023
https://1prime.ru/nalogy/20231128/842399665.html
Узбекистан утвердил прекращение протокола СНГ об унификации налогов
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил прекращение действия протокола стран СНГ об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного... ПРАЙМ, 28.11.2023
налоги, экономика, новости, в мире, узбекистан, унификация, налоги, снг
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/83/841178394.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/83/841178394.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/83/841178393.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/83/841178393.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/83/841178382.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84117/83/841178382.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231127/842386498.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил прекращение действия протокола стран СНГ об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, документ обнародован во вторник.
"Утвердить подписанный Республикой Узбекистан 2 августа 2019 года в рабочем порядке протокол о прекращении действия протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
В соответствии с документом, налоговый комитет при кабмине Узбекистана определен ответственным за реализацию документа.
Мирзиеев поручил МИД направить депозитарию СНГ уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного договора в силу.
Совет глав правительств стран СНГ принял в рабочем порядке протокол о прекращении действия протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года.