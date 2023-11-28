ТАШКЕНТ, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением утвердил прекращение действия протокола стран СНГ об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, документ обнародован во вторник. Путин исключил двойное налогообложение при выплатах зарубежным юрлицам

"Утвердить подписанный Республикой Узбекистан 2 августа 2019 года в рабочем порядке протокол о прекращении действия протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года", — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.

В соответствии с документом, налоговый комитет при кабмине Узбекистана определен ответственным за реализацию документа.

Мирзиеев поручил МИД направить депозитарию СНГ уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного договора в силу.

Совет глав правительств стран СНГ принял в рабочем порядке протокол о прекращении действия протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества от 15 мая 1992 года.