МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедлива Россия — За правду!" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий обязательное рассмотрение трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений законопроектов о введении разового налога, следует из электронной базы ГД. В Совфеде оценили решение властей не поднимать налоги

Как отмечается в пояснительной записке, в августе 2023 года был принят закон о введении налога на сверхприбыль, для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 миллиарда рублей. Согласно закону, разовая выплата составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019 годов, а вступит он в силу 1 января 2024 года и уплачиваться налог будет до 28 января следующего года. Тогда вместе с этим законом были внесены изменения, предусматривающие введение разовых налогов в принципе.

"Для этого законопроектом предлагается установить, что до внесения законопроекта, предусматривающего введение налога разового характера в Государственную думу Федерального Собрания РФ его основные положения рассматриваются трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений и по итогам такого рассмотрения подготавливается заключение о целесообразности введения налога разового характера", — следует из текста пояснительной записки в проекту закона.

По словам авторов инициативы, несмотря на то, что указанный налог является очень чувствительным для многих предприятий среднего и крупного бизнеса, широкого общественного обсуждения в августе с предпринимательским сообществом и парламентом не проводилось. При этом совершенно необоснованно принятым законом от уплаты налога на сверхприбыль освободили компании угольной отрасли и нефтегазового сектора, "то есть одних из самых "богатых" организаций в нашей стране, которые в первую очередь должны платить этот налог", отметили авторы.

"В этой связи полагаем необходимым внести изменения, которые позволять расширить инструменты парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений именно на этапе предварительного парламентского контроля", — пояснили авторы законопроекта.