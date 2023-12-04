МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал ряд поправок, которые вводят новые льготы для граждан и организаций. Комитет Госдумы одобрил поправку о запрете телефонов в школах

Первоначальная редакция законопроекта касалась упрощения перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны РФ. В понедельник бюджетный комитет в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению поддержал ряд дополнительных поправок к нему, в том числе вводящих новые налоговые льготы для граждан и организаций.

"У нас обнаружилось при работе с правительством несколько норм, которые не были включены в бюджетообразующий закон, не успели их включить, но они требуют принятия до 1 января. Поэтому правительство и некоторые депутаты внесли поправки в этот законопроект", — пояснила первый зампред комитета Ольга Ануфриева. Поправками, в частности, от НДС освобождаются услуги, оказываемые оператором автоматизированной информационной системы страхования по представлению содержащейся в ней информации в соответствии с законом "Об организации страхового дела в РФ".

Рекламные услуги, реализуемые организаторами Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в городе Казани его спонсорами, также освобождаются от НДС. Причем эта льгота будет распространяться на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2022 года. А призы, полученные участниками турнира в денежной или натуральной форме, не будут облагаться НДФЛ.

В рамках поправок предусматривается установление пониженной ставки НДС в размере 10% в отношении операций по реализации обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы. Это результат той работы, которая была проведена комитетом Госдумы по аграрным вопросам и Минсельхозом, сказала Ануфриева.

А для религиозных организаций одного вероисповедания, являющихся сторонами заключенного между ними договора пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, госпошлина за регистрацию прав на него снижается до 2 тысяч рублей с 22 тысяч.

Кроме того, устанавливается госпошлина за нанесение меток на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, отнесенные к культурным ценностям, в размере 2 тысяч рублей, а на не отнесенные к ним — 500 рублей. Госпошлина не уплачивается, если являющийся культурной ценностью смычковый музыкальный инструмент или смычок находится в государственной или муниципальной собственности.