МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением поддержать законодательную инициативу СРЗП об увеличении с одного миллиона до пяти миллионов рублей налоговую базу, на основании которой рассчитывается НДФЛ по вкладам граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. ЛДПР призывает повысить предельную сумму возмещения по вкладам

Как пояснил РИА Новости Миронов, 1 января 2023 года завершилось действие налоговой льготы для физлиц – освобождение от налога на проценты по вкладам в российских банках, полученных в 2021 и 2022 годах, и в 2024 году вкладчикам нужно будет оплатить налог на проценты по вкладам за 2023 год. По его словам, платить налог будут не все граждане, а только те, у кого доход по вкладам за год превысит определенный лимит, его рассчитывают следующим образом: один миллион рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год, в котором человек получил доход, с процентного дохода, превышающего эту сумму, нужно будет заплатить НДФЛ.

"В связи с вышеизложенным прошу вас поддержать проект федерального закона… "О внесении изменений в статью 214.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации", внесенный Фракцией "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду", — следует из текста обращения.

По словам Миронова, введение с 2023 года налога на проценты по вкладам более одного миллиона рублей коснется многих граждан, для кого принципиально важно получить хоть какие-то дополнительные доходы.

"Сегодня для многих из них большим подспорьем в жизни становятся доходы, которые они получают с процентов по банковским вкладам. Других возможностей получить хоть какие-то дополнительные средства у людей нет, и в этой ситуации не совсем правильно забирать у них часть этих денег", — подчеркнул Миронов в разговоре с РИА Новости.