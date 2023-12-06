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Минсельхоз оценит возможность обнуления импортных пошлин на мясо кур
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Минсельхоз прорабатывает решения об обнулении импортных пошлин на отдельные виды мяса кур, сообщили в пресс-службе министерства. "Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и... ПРАЙМ, 06.12.2023
сельское хозяйство, налоги, экономика, новости, россия, минсельхоз, курица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз прорабатывает решения об обнулении импортных пошлин на отдельные виды мяса кур, сообщили в пресс-службе министерства.
"Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца", — сообщили в пресс-службе.
На прошлой неделе в министерстве сообщали, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию планирует рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо сроком на шесть месяцев.
В пресс-службе также напомнили, что по итогам десяти месяцев текущего года производство птицы в сельхозорганизациях (крупных, средних, мелких) увеличилось до 5,37 миллиона тонн, а яиц — до 31,74 миллиарда штук.
"Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца", — сказали в пресс-службе.