МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз прорабатывает решения об обнулении импортных пошлин на отдельные виды мяса кур, сообщили в пресс-службе министерства. Минсельхоз получит средства на поддержку зернопроизводящих предприятий

"Дополнительно для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей прорабатываются решения об обнулении импортных пошлин в отношении отдельных видов мяса домашних кур и куриного яйца", — сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе в министерстве сообщали, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию планирует рассмотреть вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо сроком на шесть месяцев.

В пресс-службе также напомнили, что по итогам десяти месяцев текущего года производство птицы в сельхозорганизациях (крупных, средних, мелких) увеличилось до 5,37 миллиона тонн, а яиц — до 31,74 миллиарда штук.

"Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца", — сказали в пресс-службе.