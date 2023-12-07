МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сенаторы ратифицировали межправительственное соглашение с Оманом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к нему. Поступления налогов от МСП в России выросли на 24 процента за 10 месяцев

Соглашение и протокол подписаны 8 июня 2023 года и направлены на создание взаимовыгодных налоговых условий и гарантий для экономической деятельности юридических и физических лиц России и Омана. По условиям соглашения, такие лица не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своей стране и государстве-партнере.

Соглашение устанавливает общую ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15%. А если компания в течение года владела не менее чем 20% в капитале компании, выплачивающей дивиденды, налог для нее составит 10%. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%. Ставка роялти тоже составит 10%.

При этом от налога у источника на дивиденды и проценты освобождаются госструктуры, госкомпании и другие формы госинвестиций. Соглашение также предусматривает уплату налогов с доходов от отчуждения акций или аналогичных прав, представленных недвижимым имуществом, по месту нахождения этого имущества.

Устанавливается порядок налогообложения доходов от международных перевозок и определяется перечень таких доходов. По соглашению, прибыль, полученная предприятием договаривающегося государства от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках, подлежит налогообложению только в этом государстве.

Протокол является неотъемлемой частью соглашения и разъясняет некоторые его положения.