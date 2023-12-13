МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об упрощении перехода на налоговый мониторинг для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и Арктической зоны РФ. Россиянам объяснили, зачем обычному человеку Арктика

В соответствующей статье Налогового кодекса (НК) для таких резидентов исключается применение суммовых критериев, необходимых для подобного перехода. Эти критерии предусматривают, что совокупная сумма НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ, страховых взносов за год должна составлять более 100 миллионов рублей, доходов – не менее 1 миллиарда рублей, активов – не менее 1 миллиарда рублей.

В пояснительной записке отмечается, что переход на налоговый мониторинг будет способствовать сокращению трудовых и материальных затрат, связанных с предоставлением документов в рамках налогового контроля.

Помимо этого, из другой статьи НК исключаются положения, касающиеся предоставления поручительств управляющей компании в целях применения заявительного порядка возмещения НДС резидентами ТОР и СПВ. Это обусловлено тем, что управляющая компания не имеет возможности предоставлять поручительства при отсутствии бюджетного финансирования, сказано в пояснительной записке. Это изменение вступит в силу через месяц после официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Данный закон входит в пакет законодательных инициатив правительства РФ, направленных на совершенствование преференциальных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.