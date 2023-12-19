МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2023 год составит 150 тысяч рублей, при этом сам налог россияне заплатят в следующем году впервые, следует из комментария эксперта проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольги Дайнеко для РИА Новости. Эксперт объяснил, почему нельзя повышать налоги для российских компаний

С 2021 года в России был введен новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам. Однако затем была отменена уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в 2021-2022 годах, то есть налоги платить не надо было ни в 2022 году, ни в текущем.

Тем не менее налоги на доходы со вкладов, которые сформируются в 2023 году, необходимо будет уплатить до 1 декабря 2024 года. При этом речь идет не о самом вкладе, а той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму.

"Налог с процентного дохода не подразумевает льготы по социальным основаниям (например для пенсионеров или многодетных) — правила начисления и уплаты едины для всех", — констатирует эксперт.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ В 2024 ГОДУ

"Необлагаемая сумма зависит от максимального значения ключевой ставки Банка России в году, за который рассчитывается налог. Под максимальным значением подразумевается наибольшая величина ставки на начало любого месяца в календарном году… Необлагаемая сумма рассчитывается следующим образом: 1 миллион рублей умножить на максимальную ключевую ставку ЦБ", — обращает внимание Дайнеко.

Максимальной в текущем году была ключевая ставка на 1 декабря — 15%. Таким образом, необлагаемая сумма составит 150 тысяч рублей. Для самостоятельного расчета налога по процентному доходу можно воспользоваться формулой: (доход по вкладам/счетам минус необлагаемая сумма) умножить на 13% (общая ставка "налога на проценты", включая нерезидентов). И хотя общая ставка равна 13%, если сумма всех доходов человека за год превысит порог в 5 миллионов рублей, налог пересчитывается уже по повышенной ставке в 15%.

Если вклад в валюте, доход рассчитывается в рублях на дату перечисления процентов (по официальному курсу ЦБ). "Курсовые разницы по сумме вклада в налоговой базе не учитываются (когда сумма вклада в рублевом эквиваленте увеличивается из-за увеличения стоимости валюты), поскольку сумма вклада — собственность вкладчика, а не его доход", — поясняет Дайнеко.

Тем не менее, как указывает эксперт, расчет налога самостоятельно производить не потребуется, так как это сделают налоговые органы, также не нужно подавать и декларации, ведь до 1 февраля финансовые организации передадут в ФНС сведения о всех выплаченных процентах, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и произведет расчет налога к уплате.

Для оплаты налога нужно будет перевести сумму начисленного налога на свой единый налоговый счет (через личный кабинет на сайте ФНС, банкомат/платежный терминал, банковское приложение или через кассу банка), чтобы 1 декабря деньги "ушли" по назначению и не были начислены пени за просрочку налогового платежа.

КОГДА ПЛАТИТЬ

Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за годом получения процентного дохода. Однако Дайнеко обращает внимание, что в случае если дата платежа попадает на выходной день, крайний срок уплаты сдвигается на первый рабочий день после выходных. Так, по доходам 2023 года налог необходимо уплатить не позднее 2 декабря 2024 года (1 декабря — воскресенье).

При этом если просрочить дату уплаты налога, на налоговую задолженность будут начислены пени (1/300 действующей ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки). "Также у ФНС есть право требовать уплаты налога в принудительном порядке: для взыскания налоговой задолженности применяется упрощенный порядок (по судебному приказу, имеющему силу исполнительного листа)", — добавляет Дайнеко.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

Налог не нужно платить, если у вас ставка по рублевым вкладам и счетам до 1% годовых. Кроме того, уплата не затронет обладателей специальных счетов для покупки жилья (эскроу-счета) и наследников по унаследованным процентам с вклада, однако после вступления в права платить налог придется.

Дайнеко также пояснила, каким образом гражданин будет выплачивать налог, если у него открыто несколько вкладов. "Доходы суммируются по всем депозитам (вкладам, накопительным счетам, дебетовым картам) и налог рассчитывается совокупно по всем полученным процентным доходам", — прокомментировала она.

Также важно отдельно отметить, что полученный при покупке товаров и услуг по программам лояльности (публичной оферте) кешбэк не облагается налогом. "Получение кешбэка неразрывно связано с условием об оплате товара/услуги. Кешбэк — это своего рода скидка при покупке, а не доход, поскольку покупатель оплачивает покупку (несет расходы), чтобы его получить", — пояснила эксперт.