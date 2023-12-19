МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий новые налоговые льготы для физических и юридических лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперт объяснил, почему нельзя повышать налоги для российских компаний

Согласно этому нормативному акту, с 1 октября 2024 года освободят от НДС услуги оператора автоматизированной информационной системы страхования по предоставлению информации из системы в соответствии с законом "Об организации страхового дела в РФ".

От данного налога также освобождаются рекламные услуги организаторов проводимого в Казани в 2024 году международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Данная льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2022 года. При этом призы участников турнира в денежной или натуральной форме не будут облагаться НДФЛ. От него также освободили доходы в натуральной форме, полученные спортсменами, тренерами и спортивными судьями турнира в виде оплаты стоимости питания, проезда, проживания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, форменной одежды.

Вводится пониженная ставка НДС в размере 10% для операций по продаже обработанных протравителями (протравленных) семян подсолнечника и кукурузы. Данная норма будет иметь обратную силу и распространяться на операции, осуществленные с 1 января 2020 года, а действовать до конца 2029 года. В России уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

В настоящее время по операциям обмена еврооблигаций, принадлежавших их владельцам на 1 марта 2022 года, на замещающие облигации российских организаций, налоговая база по НДФЛ не определяется. Закон распространяет данную норму на случаи не только прямого, но и косвенного владения еврооблигациями через контролируемые иностранные компании, причем для правоотношений, возникших с 1 января 2022 года.

Согласно действующим нормам лицо, контролировавшее иностранную компанию по состоянию на 31 декабря 2021 года и безвозмездно получающее от нее имущество и имущественные права, освобождено от НДФЛ, если получило такие доходы в 2022-2023 годах. Нововведения учитывают и случаи переоформления бенефициарами такого контроля на близких родственников в связи с санкциями. Согласно закону, доходы родственников также освобождаются от НДФЛ)

Кроме того, вводится госпошлина за нанесение меток на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, отнесенные к культурным ценностям, в размере двух тысяч рублей, а на не отнесенные к ним — в размере 500 рублей. Госпошлину не уплачивают, если являющийся культурной ценностью смычковый музыкальный инструмент или смычок находится в государственной или муниципальной собственности. Эти изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования закона.

Для религиозных организаций одного вероисповедания, заключивших договор пожертвования недвижимого имущества религиозного назначения, снизили госпошлину за регистрацию прав на него снижается до двух тысяч с 22 тысяч рублей.

Закон, который содержит и другие положения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.