МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность дифференцировать ставку по налогу на прибыль для бизнеса в зависимости от инвестиционной активности компании. Такое решение соответствует тренду текущей налоговой политики, пишет Forbes со ссылкой на комментарий партнера Б1 Марины Беляковой. Путин поручил усилить внимание к финансированию проектов

"Ключевым вопросом в этой связи будет понятие инвестиций — например, идет ли речь только о вложениях в материальные активы, либо перечень более широк — и подходы к подтверждению инвестиций. Также технически идея может быть реализована либо через дифференциацию ставки (ее максимальный размер повысится), либо через единую ставку и вычеты с повышающим коэффициентом", — отметила эксперт.

В издании отметили, что крупный бизнес не возражает против повышения ставки налога на прибыль. Тем не менее, взамен государство должно увеличить инвестиционные вычеты и гарантировать отказ от резкого изъятия средств из бизнеса.

Введение с 1 октября до 2025 года экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля также отразилось на бизнесе. Они затронули весь экспорт, кроме нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций. В связи с этим многим компаниям пришлось заморозить инвестпроекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заметил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Российский лидер также поручил рассмотреть возможность продлить право на господдержку для крупных инвестиционных проектов с участием иностранных юрлиц на все время реализации таких проектов.

По словам руководителя департамента налогово-юридических услуг аудиторской компании Kept Михаила Орлова, ранее введенный запрет на субсидии и бюджетные инвестиции для компаний, которые на 25 процентам принадлежат офшорам, сильно повлиял на бизнес.

Ранее В 2021 году правительство инициировало запрет на субсидии и бюджетные инвестиции для компаний, которые на 25 процентов принадлежат офшорам. В список Минфина для реализации запрета на господдержку вошли Кипр, Мальта, Гонконг, Швейцария, Ирландия и другие.