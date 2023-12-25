МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" в октябре перечислила 8,2 миллиарда рублей в рамках досрочной уплаты дополнительного налогового сбора (windfall tax), следует из сообщения компании. "Ростелеком" выплатил налог на сверхприбыль

"Бюджет компании учитывает рост налоговой нагрузки, в том числе экспортных пошлин, введенных временно — до конца 2024 года. В 2023 году "Норникель" воспользовался правом досрочной уплаты дополнительного налогового сбора (так называемого налога на сверхприбыль), заплатив 8,2 миллиарда рублей в октябре", — говорится в релизе.

Совет директоров "Норникеля" в понедельник утвердил бюджет ГМК на следующий год. Отмечается, что компания продолжает отвечать на новые вызовы в области сбыта готовой продукции, поставок ресурсов и оборудования, инфляционного давления, роста налоговой нагрузки и управления кредитным портфелем.

Стратегическим приоритетом остается поддержание финансовой устойчивости ГМК. В бюджет 2024 года заложен ряд инициатив, направленных на повышение операционной эффективности и сдерживание инфляционного роста расходов, по адаптации сбытовой стратегии к текущим условиям, по повышению инвестиционной эффективности и эффективности управления оборотным капиталом.

"Бюджет предусматривает меры реагирования на возросшие внешние и внутренние вызовы и рассчитан на исполнение среднесрочных планов и стратегических целей компании. Мы подтверждаем приверженность сохранению консервативного уровня долговой нагрузки и реализацию инвестиционной программы", — приводятся в релизе слова финансового директора ГМК Сергея Малышева.

ГМК "Норильский никель" — лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший поставщик палладия и никеля и один из крупнейших — платины и меди. Основные производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.