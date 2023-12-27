МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минфин продолжит работу по настройке налоговых соглашений, хочет унифицировать их, чтобы "не было точек прибыли, как с Кипром", заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин допустил иностранную долю участия в приватизации госбанков

"У нас процесс в этом плане идет. Недавно мы встречались с коллегами из Арабских Эмиратов, договорились о том, что будет… То есть процесс этот и дальше будет продолжаться, будем значит работать с нашими партнерами. Мы будем стараться унифицировать эти соглашения с тем, чтобы не было каких-то преференциальных режимов, чтобы не было точек прибыли, как с Кипром. Туда бабки все уводили и налоги не платили. Поэтому наши все работы нацелены на то, чтобы не создавать такие центры прибыли за рубежом. В этом направлении будем работать", — сказал он.

В конце прошлого года Минфин сообщал, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией. Как поясняло тогда министерство, целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.

В июне замминистра Алексей Сазанов рассказывал, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией — ищет взаимоприемлемые решения. Однако в конце сентября он заявил, что Минфин России не планирует переговоры с Турцией по корректировке налоговых соглашений, так как не видит интереса с другой стороны. Тогда же Сазанов сообщил, что Минфин РФ увязывает пересмотр своего "черного списка" офшоров и возможность исключения из него ОАЭ с заключением налогового соглашения с этой страной.

Позднее в ноябре Сазанов также сообщил, что Минфин РФ планирует подписать обновленное налоговое соглашение с Малайзией в январе 2024 года.