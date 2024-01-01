МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Размер социальных налоговых вычетов в РФ вырастет с 1 января текущего года: так, например, по обучению детей можно будет зачесть расходы в 110 тысяч рублей за год, то есть вернуть уплаченный НДФЛ в 14 300 вместо 6 500, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Закон был подготовлен в рамках реализации положений послания президента РФ Федеральному собранию. Как отмечал один из инициаторов принятия документа, председатель Госдумы Вячеслав Володин, расходы на обучение, поддержку здоровья – социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для улучшения качества жизни людей и экономики страны.

В целях поддержки семей с детьми законом был увеличен максимальный размер расходов, которые учитываются при предоставлении налогового вычета по НДФЛ на обучение ребенка, до 110 тысяч с 50 тысяч рублей; на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Предельная сумма расходов граждан на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации, физкультурно-оздоровительные услуги, с которых предоставляется вычет, также была повышена — до 150 тысяч со 120 тысяч рублей.

Таким образом, предельный размер налогового вычета на обучение ребенка, то есть та сумма НДФЛ, которую граждане вправе вернуть, увеличилась до 14 300 рублей с 6 500 рублей; а на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели – до 19 500 рублей с 15 600 рублей.