МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Единая ставка НДФЛ в 13-15% устанавливается для дистанционных сотрудников российских компаний — базовая ставка теперь 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%, однако с 2024 года закон начинает действовать только для штатных сотрудников, а для фрилансеров — с 2025 года, следует из закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным в конце июля 2023 года. Повышен размер социальных налоговых вычетов

До принятия закона человек, который полгода прожил за пределами России, автоматически переставал быть налоговым резидентом РФ. В этом случае работник либо прекращал платить налоги в российский бюджет, либо в отдельных случаях платил их как нерезидент по ставке 30%.

Согласно новым нормам, ставка НДФЛ для сотрудников, которые работают дистанционно по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера на российские организации, установлена в стандартном размере 13% (для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки существенно упростит администрирование НДФЛ для налоговых агентов, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

По действовавшим нормам, если налогоплательщик работал с российской организацией, то она являлась налоговым агентом и должна была определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Однако, когда сотрудник работал удаленно, компаниям сложно было проверять, являлся ли он российским налоговым резидентом. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников было решено унифицировать, отмечал замминистра.

В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы начинают действовать с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.