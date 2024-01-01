МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Главная особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для работников на "удаленке" заключается в том, что в трудовом договоре у таких сотрудников обязательно нужно закрепить положение о дистанционной работе, иначе мера будет неприменима, рассказала РИА Новости юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите. Повышен размер социальных налоговых вычетов

С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% устанавливается для дистанционных сотрудников российских компаний. Базовая ставка теперь составляет 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей в год — 15%. При этом, согласно закону, с 2024 года он действует лишь для штатных сотрудников, а для фрилансеров — с 2025 года. Документ в конце июля 2023 года подписал президент России Владимир Путин.

"Главная из особенностей нововведения, о которой, к сожалению, многие забывают – необходимость наличия в трудовом договоре положений о дистанционной работе (либо в дополнительном соглашении). В нововведенном пункте напрямую говорится, что его действие распространяется исключительно на вознаграждения, выплачиваемые в пользу дистанционных работников, осуществляющих трудовые функции дистанционно по договору с российской организацией", — пояснила Куркулите.

Она также обратила внимание на еще одну законодательную особенность — "не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства". По ее словам, чтобы понять, будет ли такой доход облагаться за рубежом, необходимо анализировать положения СИДН между РФ и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признаваться налогоплательщик, а также проверять, действует ли соглашение на данный момент.

"В случае, если такой доход должен облагаться не только в РФ, но и в стране налогового резидентства (в большинстве стран работает принцип налогообложения всех общемировых доходов налоговых резидентов), необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в РФ, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника", — сказала эксперт.

Кроме того, юрист напомнила, что РФ приостановила действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, но, по ее словам, действие положений, позволяющих зачесть налог, уплаченный за рубежом, сохраняется. Тем не менее, такие налоговые соглашения были денонсированы с некоторыми странами. В случае, если дистанционный сотрудник будет являться налоговым резидентом данных юрисдикций, к сожалению, избежать двойного налогообложения с его стороны не удастся, поясняет Куркулите.