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С 2024 года ФНС будет взимать налог с физических лиц на процентные доходы по банковским вкладам, пишет "Известия". Налог на проценты по банковским вкладам вступил в силу еще 1... ПРАЙМ, 01.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. С 2024 года ФНС будет взимать налог с физических лиц на процентные доходы по банковским вкладам, пишет "Известия".
Налог на проценты по банковским вкладам вступил в силу еще 1 января 2021 года, однако по указу президента России Владимира Путина в конце марта 2022 года россияне были временно освобождены от его уплаты.
Новый налог коснется тех, чей процентный доход за год превысил 150 тысяч рублей. Ввиду повышения Центробанком ключевой ставки, в 2023 году налогооблагаемая база выросла в два раза — с 75 тысяч до 150 тысяч рублей.
В расчет берутся все вклады гражданина, открытые в банках, включая срочные депозиты, накопительные и прочие счета под процентом. Если вклад валютный, то доход по нему будет рассчитан по текущему курсу ЦБ на моменты выплаты процентов.
Налог рассчитывается по ставке НДФЛ в 13%, банк самостоятельно отправит информацию о доходах в ФНС, которая уже направит гражданам налоговые уведомления с конкретной суммой.