МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Дело в отношении блогера Лерчек прекращено

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил РИА Новости о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Против нее и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, блогер пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело Чекалиных — об отмывании средств в особо крупном размере.

"Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины – ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем", — сказал он в интервью РИА Новости.

По данным СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".

Бастрыкин добавил, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях возмещено более 83 миллиардов рублей и наложен арест на имущество фигурантов почти на 70 миллиардов рублей.

"Всего же передано в суды свыше 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях, в том числе 497 дел в отношении руководителей предприятий – злостных неплательщиков заработной платы, более тысячи дел по фактам уклонения от уплаты налогов", — заключил Бастрыкин.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 января в 11.00 мск.