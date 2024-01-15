БУДАПЕШТ, 15 янв — ПРАЙМ. Граничащие с Украиной страны Евросоюза направили Еврокомиссии письмо, в котором призвали вернуть таможенные пошлины на импорт "наиболее чувствительной" украинской сельхозпродукции, чтобы защитить рынки европейских стран и интересы их фермеров, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Румынские фермеры возобновили блокировку пунктов пропуска с Украиной

"В совместном письме с министрами сельского хозяйства пограничных (с Украиной — прим. ред.) стран-членов мы снова призываем Еврокомиссию к действиям. Ибо Брюсселю надо найти решение и помочь фермерам справиться с рыночными трудностями, вызванными украинской сельхозпродукцией", — написал Надь в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), не указав, какие именно из соседних с Украиной стран-членов ЕС подписали письмо.

Он отметил, что после отмены общеевропейских квот и пошлин на импорт украинской сельхозпродукции, аграрии этих стран "понесли значительный вред".

"Брюссель должен ввести такие меры, которые защищают рынки стран-членов, граничащих с Украиной, и в то же время предоставляют им возможность развивать свой экспортный потенциал. Одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", — написал Надь.

Глава венгерского минсельхоза еще раз подчеркнул, что фермеры в стране должны быть защищены от "украинских демпинговых товаров и сельхозпродукции во многих случаях сомнительного качества".

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Аналогичные протесты на границах проводили словацкие, венгерские и румынские дальнобойщики.

В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.