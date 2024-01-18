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Минфин США продлил налоговую генлицензию для американцев в России
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Министерство финансов США продлило разрешение американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 17 апреля, следует из обновленной... ПРАЙМ, 18.01.2024
налоги, экономика, новости, в мире, сша, минфин, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило разрешение американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 17 апреля, следует из обновленной генеральной лицензии.
Согласно документу, гражданам США и предприятиям, которые напрямую или косвенно находятся у них во владении, "позволяется платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также дается право на приобретение или получение разрешений, лицензий, регистраций, сертификатов или налоговых льгот в России.
Предыдущая версия генеральной лицензии истекала 31 января 2024 года.