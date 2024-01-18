ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило разрешение американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 17 апреля, следует из обновленной генеральной лицензии. Минфин намерен унифицировать налоговые соглашения

Согласно документу, гражданам США и предприятиям, которые напрямую или косвенно находятся у них во владении, "позволяется платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также дается право на приобретение или получение разрешений, лицензий, регистраций, сертификатов или налоговых льгот в России.

Предыдущая версия генеральной лицензии истекала 31 января 2024 года.