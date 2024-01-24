МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. КПРФ предложила отменить НДФЛ для многодетных семей, соответствующий законопроект разместили в электронной базе Государственной Думы. В ГД призвали распространить льготные автокредиты на всех многодетных

Авторами проекта выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на президентские выборы Николай Харитонов и другие депутаты. Политики привели данные Минтруда, согласно которым в России проживает около 2,3 миллиона многодетных семей. По их мнению, необходимо предпринять меры поддержки для увеличения этого показателя.

"Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных на период действия данного статуса", — сказано в пояснительной записке к документу.

Президент России Владимир Путин 23 января подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Документ установил единое определение, что многодетной является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса, а также обеспечит ведение соответствующего банка данных. Регионы, в соответствии с указом, не смогут снижать уровень соцподдержки многодетных семей, однако получат право вводить дополнительные меры. Многодетные семьи будут получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.