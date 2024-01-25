ТАЛЛИН, 25 янв — ПРАЙМ. Оппозиционная Центристская партия Эстонии предлагает ввести в стране временный специальный налог на сверхприбыли местных банков, сообщила пресс-служба политсилы. Эстония прекратит финансирование образования на русском языке

Ранее введении подобного налога предлагала входящая в правящую в Эстонии коалицию Социал-демократическая партия, но партнеры по коалиции не поддержали эту идею.

"Заместитель председателя фракции Центристской партии в парламенте Андрей Коробейник представил парламенту проект решения с предложением правительству республики разработать законопроект, устанавливающий временный налог солидарности на прибыль банков в Эстонии в период с 2024 по 2027 годы", — говорится в сообщении.

По словам Коробейника, финансовое положение эстонского государства настолько плачевно, что даже на повышение зарплат учителям не нашлось 10 миллионов евро. "Если обложить налогом в размере 50% годовую прибыль банков, действующих в Эстонии, мы сможем сразу решить несколько проблем", — цитирует депутата пресс-служба.

Коробейник убежден, что налоги следует собирать там, где есть деньги, и совершенно ошибочно в условиях двухлетней экономической рецессии и растущей безработицы облагать налогами обычных людей, тем самым ухудшая их благосостояние.

"Доходы банковского сектора выросли в основном за счет повышения межбанковской процентной ставки Euribor. Например, в прошлом году Swedbank заработал в Эстонии чистую прибыль в размере 385 миллионов евро, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Подобный рост прибыли, вероятно, наблюдается и в других банках. Общая прибыль банковского сектора, по прогнозам, превысит миллиард евро", — подчеркнул Коробейник.

По его мнению, временный налог не окажет значительного негативного влияния на способность банков выдавать кредиты или предоставлять другие финансовые услуги.