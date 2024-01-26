МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В России предложили оформлять налоговый вычет за ветеринарные услуги для домашних животных при условии их официальной регистрации, пишут "Известия". РЖД намерены персонифицировать перевозку животных после гибели кота

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство для внесения в Госдуму. Отмечается, что мера призвана стимулировать владельцев животных проходить официальную регистрацию и повысить их ответственность по содержанию питомцев.

Введение налогового вычета на лечение животных может стать стимулом для их повсеместной регистрации, считает один из авторов законопроекта зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков. По его мнению, регистрация животных способствует снижению числа безнадзорных животных и позволяет идентифицировать и находить их хозяев.

Инициативу, в частности, поддерживают заводчики животных. В то же время экономисты считают, что государство вряд ли будет делать налоговые послабления в нынешних экономических условиях.