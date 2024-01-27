МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал, как не попасть на миллионные налоги при продаже земельных участков, отметив, что если у человека несколько участков и он хочет построить на них дом и со временем получить право на продажу без налога, то лучше объединить эти участки сразу. Эксперт объяснил, почему нельзя повышать налоги для российских компаний

"Если у вас есть несколько земельных участков, например, не один, а два-три небольших (или больших) и вы хотите построить на них дом и со временем по истечении 5 лет владения получить право на продажу без налога, то лучше объедините эти участки сразу. Не надо строить сначала дом, а потом когда-нибудь объединять участки", — сказал он РИА Новости.

По его словам, если человек будет владеть тремя участками, даже больше пяти лет, то объединить их быстро в один с новым кадастровым номером перед продажей и не платить НДФЛ при продаже не получится, так как ФНС будет вести отсчет срока владения с момента регистрации нового объединенного участка.

"Поскольку при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков возникают новые объекты права собственности, а первичные объекты прекращают свое существование, срок нахождения в собственности образованных при вышеуказанных действиях земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки", — добавил парламентарий.

Как отметил Гаврилов, если участки дорогие и если их своевременно не объединить, то НДФЛ 15% при продаже может составить несколько миллионов рублей, "а ведь этих убытков вполне можно избежать".

Он напомнил, что с увеличением площади увеличивается цена за сотку.

"Следовательно, вам будет невыгодно продавать два смежных участка по меньшей стоимости, чем один с их суммарной площадью. Также, если собственник имеет налоговые льготы по отношению к земельному участку, то они не будут распространяться на второй и последующие участки. Следовательно, выгоднее иметь один участок, который и будет облагаться налогами на льготных условиях", — заключил депутат.