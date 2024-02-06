МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин России готов рассмотреть возможность расширения периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) с 2027 года при условии сохранения доходов бюджета, заявил директор департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина России Денис Борисов, выступая в рамках круглого стола в Совете Федерации. Минфин согласился увеличить лимиты для банков по IT-ипотеке

"Решение о переводе может быть принято раньше, чтобы у компаний была возможность планировать право применять НДД с 2027 года", — заявил Борисов, которого цитирует пресс-служба Минфина. Он напомнил, что сейчас в периметре НДД добывается около половины всей нефти в России.

Одним из ключевых вопросов, по его словам, остается необходимость четкого определения понятия трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). "Нужно понимать, мы говорим о ТРИЗах с точки зрения геологии, технологии разработки или учитываем еще и некую экономическую компоненту", — сказал Борисов.

В частности, он пояснил, что если в советские времена пласты "рябчик" в Западной Сибири считались фактически ТРИЗами и к ним никто не подступался, то сейчас это обычный эксплуатационный объект, который не вызывает никаких сложностей с точки зрения технологии. Так же в разных макроэкономических условиях те или иные виды залежей в целых участках недр могут быть рентабельны или нерентабельны.

"Поэтому мы очень ждем, что Минприроды, Минэнерго совместно с нефтяными компаниями найдут некий консенсус и выработают единое определение ТРИЗов. Тогда будет проще вести диалог, в том числе о необходимости их перевода на НДД", — подчеркнул он.