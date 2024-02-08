МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений россиян, говорится в материалах на сайте Минфина России. В Госдуме призвали освободить внутренний туризм от налогов на пять лет

"На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений", — говорится в сообщении.

"В случае принятия поправок, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года", — уточняет министерство.

Поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС).

"Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан", — отмечает Минфин.

Также предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.