Правительство одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект поправок к законопроекту о едином налоговом вычете по НДФЛ в пределах 400 тысяч рублей в год для долгосрочных сбережений россиян, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"На заседании правительства РФ одобрен проект поправок ко второму чтению законопроекта, которым вводится единый налоговый вычет по НДФЛ (в пределах 400 тыс. рублей в год) для долгосрочных сбережений", — говорится в сообщении.
"В случае принятия поправок, налоговые вычеты будут уменьшать налогооблагаемые доходы, полученные с 1 января 2024 года, по договорам, заключенным начиная с 2024 года", — уточняет министерство.
Поправки приводят положения Налогового кодекса в соответствие с законом о негосударственных пенсионных фондах, в котором предусмотрено создание программы формирования долгосрочных сбережений (ПДС).
"Кроме того, предусмотрены дополнительные положения для упрощения процедуры предоставления налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан", — отмечает Минфин.
Также предусмотрена обязанность по представлению негосударственными пенсионными фондами в налоговые органы информации, связанной с заключением договоров долгосрочных сбережений, что позволит обеспечить контроль за предоставлением вычетов.
https://1prime.ru/nalogy/20240208/843024159.html