МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бюджет РФ может получить до 4,4% ВВП доходов от введения углеродного налога в России, но это несет риски для бизнеса, инфляции и роста экономики, говорится в докладе "Росконгресса" "Углеродная нейтральность: спасение планеты или экономическое оружие?", с которым ознакомилось РИА Новости. МВФ считает Россию основным бенефициаром платы за углерод

"Введение внутреннего углеродного налога может иметь значительные негативные последствия для бизнеса и перспектив экономического роста (в России – ред). Взимание такого сбора создает риск снижения углеродоемкого производства. При этом себестоимость продукции и капитальные затраты предприятий увеличатся из-за необходимости закупки дорогостоящего оборудования и перехода на новые технологии, обеспечивающие более низкий уровень выбросов парниковых газов", – говорится в докладе.

"Кроме того, рост цен на продукцию предприятий из-за увеличения себестоимости производства создаст риск усиления инфляционного давления", — предупреждают эксперты.

При этом в докладе приводятся оценки Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым потенциальные доходы российского бюджета от введения углеродного ценообразования в виде углеродного налога или системы торговли выбросами могут составить до 4,3-4,4% ВВП в 2030 году — больше, чем в других странах. По данным МВФ, обычно такие доходы в разных странах составляют от 0,5% до 2% ВВП.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Евросоюз с октября 2023 года тестирует трансграничный налог на выбросы углерода (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Первоначально он будет применяться к импорту ряда углеродоемких товаров: цемента, железа и стали, алюминия, удобрений, электроэнергии и водорода. Импортеры должны сообщать о выбросах при производстве этих товаров, а с 2026 года — должны будут приобретать сертификаты для покрытия таких выбросов. Причем они смогут вычесть стоимость CBAM, если у них есть собственный налог на выбросы углерода.

Эксперты полагают, что вслед за ЕС такой налог могут ввести и другие страны. Это приведет к увеличению издержек для производителей из стран с менее развитой "зеленой" повесткой. "В этих условиях важное значение для России будет иметь расширение участия в международном климатическом диалоге", – полагают эксперты.

Обязательная плата для предприятий за выбросы углерода в настоящее время в России не установлена. При этом с сентября 2022 года на Сахалине проводится эксперимент, направленный на достижение в регионе углеродной нейтральности к концу 2025 года. Для 35 компаний с выбросами более 20 тысяч тонн CO2 в год установлены квоты, за превышение которых будет взиматься плата в размере 1 тысяча рублей за тонну CO2. Единицы выполнения квот, выпускаемые в результате реализации эксперимента, также будут учитываться в реестре углеродных единиц.

Однако важной проблемой, на которую указывают авторы, является отсутствие согласованных действий с другими странами. "Отсутствие единой, согласованной на международном уровне системы трансграничного регулирования создает риск избирательного, непрозрачного применения таких механизмов отдельными государствами. Существует угроза использования пограничных углеродных налогов как еще одной формы экономической конкурентной борьбы", — подчеркивается в докладе.

Крупнейшим в мире источником выбросов сейчас является Китай: в 2022 году на его долю приходилось 30,7% мировых выбросов CO2. Второе место заняли США с долей в 13,6%, третье — Индия (7,6%). На четвертом месте — Россия, на долю которой приходится 4,4% глобальных выбросов, на пятом — Япония, ее доля составила 2,8%.